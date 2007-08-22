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Publié le Vendredi 17 juillet 2026 à 10:15:00 par Jérémie Shao
Ghost Keeper, la fin du early access
Lancement de la version complète en 1.0Après une phase d'accès anticipé particulièrement enrichissante grâce aux retours précieux de sa communauté, le jeu franchit une étape décisive avec la sortie de sa version définitive. Cette mise à jour majeure concrétise la vision globale du titre en introduisant une campagne scénarisée complète, enrichie de nouveaux lieux à explorer, de fantômes inédits à recruter et d'ennemis redoutables à affronter. Le jeu conserve son tarif initial de $12.99, tout en proposant une offre promotionnelle à l'occasion de ce lancement officiel sur Steam.
Ghost Keeper propose une expérience originale à la croisée de la stratégie et du puzzle-game, le tout enveloppé dans une atmosphère d'épouvante inversée teintée d'un humour grotesque assumé. Dans ce titre, vous ne fuyez pas les monstres, vous les contrôlez. Votre objectif est de déployer et de diriger une armée de sbires spectraux et de créatures terrifiantes pour chasser les humains de propriétés qui appartiennent légitimement aux citoyens démoniaques. Chaque serviteur sous vos ordres possède un ensemble de compétences uniques qu'il convient d'activer de manière judicieuse pour semer l'effroi à travers différents décors victoriens.
La tâche ne sera pas de tout repos, car certains mortels sont loin d'être sans défense. Face à vos apparitions et à vos farces macabres, la redoutable Confrérie de la Lumière pourra être appelée à la rescousse pour tenter de bannir vos esprits et de contrecarrer vos plans de conquête. Pour triompher, il vous faudra faire preuve d'ingéniosité tactique afin d'anticiper leurs réactions et de terroriser chaque habitant jusqu'au dernier.
Voici le trailer de la 1.0 :
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