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Publié le Jeudi 16 juillet 2026 à 11:45:00 par Johanna Goncalves
La Super Promo d’été de Playstation
Des réductions à ne surtout pas manquer !À l’occasion de la période estivale, Playstation lance de nouveau sa Super Promo d’été sur le Playstation Store.
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- Battlefield™ 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- FINAL FANTASY XVI
- FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack
- Ghost of Yōtei™ Digital Deluxe Edition
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