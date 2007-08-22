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Publié le Jeudi 16 juillet 2026 à 11:45:00 par Johanna Goncalves

 

La Super Promo d’été de Playstation

Des réductions à ne surtout pas manquer !

À l’occasion de la période estivale, Playstation lance de nouveau sa Super Promo d’été sur le Playstation Store.
 
Du 15 juillet au 12 août, vous pourrez retrouver une sélection de jeux PS5, PS4 et PS VR2 à prix réduit.
 
Pour vous donner une petite idée des jeux concernés, voici une liste avec quelques exemples :
  • ASTRO BOT
  • Battlefield™ 6
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • FINAL FANTASY XVI
  • FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack
  • Ghost of Yōtei™ Digital Deluxe Edition
  • God of War Ragnarök 
  • Gran Turismo® 7
  • High On Life
  • High On Life 2
  • Hollow Knight: Silksong
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Marathon
  • Stellar Blade™
Et bien plus encore !
 
Pour plus d’informations et pour découvrir les autres jeux en promotions, n’hésitez pas à aller consulter la page officielle de la Super Promo d’été.

 

 
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