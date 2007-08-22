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Publié le Jeudi 16 juillet 2026 à 10:30:00 par Jérémie Shao
Cozy Grove: Camp Spirit est désormais disponible sur PC et consoles
Sortie sur PS4 ?Spry Fox annonce aujourd'hui la sortie officielle de Cozy Grove: Camp Spirit, la suite chaleureuse de son jeu de simulation de vie Cozy Grove. Désormais disponible sur PC via Steam, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, ainsi que sur Nintendo Switch 1 et 2, le titre est proposé au tarif de 20,49 €.
Dans ce nouvel opus, les joueurs endossent à nouveau le rôle de "Spirit Scouts" envoyés sur une île hantée. Cette suite invite à explorer quotidiennement les forêts locales pour y dénicher des secrets cachés et apaiser les esprits environnants. Au cœur de l'expérience se trouve une galerie de personnages insolites, notamment des ours fantômes tourmentés, avec lesquels il faudra se lier d'amitié afin de les aider à trouver la paix. Le jeu intègre également une dimension sociale grâce à une fonctionnalité de multijoueur asynchrone, permettant d'envoyer de délicates attentions et des cadeaux à ses amis en ligne.
Il fait aussi le plein de nouveautés en proposant une île inédite à explorer, des ours inédits à apprivoiser, ainsi que des collections et des événements saisonniers exclusifs. Les joueurs auront également le plaisir de découvrir de nombreuses surprises, à commencer par une activité relaxante de nettoyage au jet haute pression.
Pour célébrer ce lancement, les joueurs peuvent d'ores et déjà profiter d'une réduction temporaire de 10 %, découvrir la toute nouvelle bande-annonce de sortie ou encore s'essayer au jeu grâce à la démo gratuite toujours accessible sur Steam.
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