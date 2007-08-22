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Publié le Jeudi 16 juillet 2026 à 11:15:00 par Jérémie Shao
Agent 64: Spies never die, quelques nouveautés
Le FPS rétro d'infiltration et d'action sortira sur PC le 11 aoûtPistolet silencieux vissé, gilet pare-balles ajusté et smoking impeccable de rigueur : préparez-vous à survivre à des fusillades riches en adrénaline dans Agent 64: Spies Never Die. Développé en solo par Replicant D6, ce jeu de tir à la première personne au parfum résolument rétro invite les joueurs à éliminer des vagues d'hommes de main et à poser des mines de proximité dès le mardi 11 août 2026 sur PC via Steam, avant une sortie ultérieure sur consoles.
L'aventure principale propose de déjouer les plans machiavéliques de Dominic Pulp, l'ennemi juré de l'agent secret John Walter. Cette campagne scénarisée de quatorze missions intenses peut se mener en loup solitaire ou en escouade jusqu'à quatre agents d'élite. Les opérations d'infiltration et le chaos des fusillades s'entremêlent dans des décors variés, obligeant l'équipe à s'adapter pour voler des plans confidentiels et libérer des otages à travers des gratte-ciels, des bases enneigées, des catacombes ou encore des temples mystérieux.
Au-delà de sa campagne, le titre fait la part belle à la compétition entre amis avec un mode deathmatch classique en écran scindé local jusqu'à quatre joueurs, rappelant les grandes heures du jeu de salon. Pour prolonger l'expérience, les agents peuvent également s'affronter en ligne dans des salons personnalisés accueillant jusqu'à huit joueurs et huit bots supplémentaires. Ces parties peuvent être pimentées par plus de soixante-dix modificateurs de gameplay décalés, incluant le fameux mode grosse tête, des balles ralenties ou encore des désarmements au corps à corps.
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