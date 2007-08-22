- Farming Camp annonce sa date de sortie

Publié le Jeudi 16 juillet 2026 à 10:15:00 par Johanna Goncalves

La vie de ferme relaxante dans la forêt

Développé par Innerfire Studios et édité par SOEDESCO, Farming Camp est un jeu cosy de gestion de ferme.

Jouable uniquement en solo, vous prenez les commandes en tant qu’Alessandra, une adolescente ambitieuse qui souhaite devenir la meilleure fermière d’Evertree. Interagissez avec les autres habitants, ayant chacun une personnalité unique, occupez-vous de vos cultures et de vos animaux, pêchez, participez à une variété de mini-jeux afin d’animer votre vie quotidienne, et bien plus encore ! Et tout ça dans un univers relaxant, dessiné à la main et racontant une histoire captivante.

Le jeu sortira le 24 septembre prochain sur PC via Steam, PS4, PS5, Nintendo Switch et Xbox Series. En attendant, n’hésitez pas à l’ajouter à votre liste de souhaits.

Vous pouvez aussi regarder son trailer d’annonce. On le visionne ensemble ?