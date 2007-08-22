(TEST) Rhythm Paradise Groove (Nintendo Switch)

PubliÃ© le Mercredi 15 juillet 2026 Ã 12:30:00 par Johanna Goncalves

Au contraire de plein de personnes, je n'aime pas danser. J'ai bien pris quelques cours de danse lorsque j'étais plus petite (Du classique et du hip-hop. Oui, je sais, 2 opposés.) mais donc pour avoir le rythme dans la peau et ben... on est mal parti.

Alors lorsque l'on nous a proposé d'essayer le dernier opus de Rhythm Heaven, je me suis dit que c'était l'occasion idéale de rattraper cette erreur parcours lié à mes piètres centres d'intérêts (et pourtant, je suis fan de comédie musicale !)

Parce que oui, avoir le sens du rythme, c'est utile pour plein de choses dans la vie ! Comme par exemple participer aux concours de danse au camping ou encore faire la chorégraphie iconique du camping ou... ou... ou... je ne sais pas, je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête là, mais je crois que je rêve de prendre des vacances ! Enfin... ça ne sera pas pour tout de suite...

Bref en attendant et ben j'ai développé mon sens du rythme sur Rhythm Paradise Groove.



