SNEG ressort 6 classiques à l’occasion de ses soldes éditeurs

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Publié le Mercredi 15 juillet 2026 à 10:45:00 par Johanna Goncalves

 

SNEG ressort 6 classiques à l’occasion de ses soldes éditeurs

Les infos qui font plaisir

Du 13 au 27 juillet, ont lieu sur Steam, les soldes éditeurs de SNEG, durant lesquels vous pourrez retrouver des titres de l’éditeur, en promotion jusqu’à -90 %. 
 
À cette occasion et dans un contexte de débat sur la pérennité des jeux-vidéo, SNEG a décidé de remettre quelques classiques PC au goût du jour et de les rendre à nouveau disponibles sur Steam et Gog.com. On vous en parle dès maintenant !
 
Vous pourrez ainsi retrouver Dark Earth, un jeu d’action et d’aventure à la Française, dans lequel vous devenez l’un des protecteurs d’un des derniers bastions de l’humanité dans un univers de science-fiction, un peu fantaisiste ; Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor, développé par Stormfront Studios et sorti en 2001, un jeu en lien avec l’univers de Donjons & Dragons qui reprend sa mécanique de tour par tout et rend hommage au légendaire Pool of Radiance de 1988 ; Ecstarica 1 et 2 par Andrew Spencer Studio, des piliers de l’action-aventure d’horreur où en 928 avant notre ère, vous êtes un voyageur d’Europe du Nord qui découvre un hameau rempli de démon ; Warlords IV : Heroes of Etheria par Infinite Interactive, la suite, publié en 2003, de la saga Warlords, des jeux de tactique basés sur les combats en 1v1 dans un univers fantastique et enfin Soldiers at War de Random Games dans lequel les joueurs sont des soldats américains dans une campagne inspirée de la Seconde Guerre mondiale, où la stratégie est mise à l’honneur et qui est jouable seul ou contre d’autre joueurs.
 
N’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil au catalogue de SNEG, pour découvrir ses autres jeux, en soldes dès maintenant !

 

 
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