DIGGER disponible au cinéma en septembre

Publié le Mercredi 15 juillet 2026 à 09:30:00 par Johanna Goncalves

Le nouveau rôle de Tom Cruise

Réalisé et pensé par Alejandro G. Iñárritu et distribué par Warner Bros. Pictures, DIGGER est un film d’action dont Tom Cruise est l’acteur principal.

Dans ce film, le personnage principal est l’homme le plus puissant de la planète. Lorsqu’il provoque une catastrophe qui pourrait mener à la fin du monde, il se lance dans une mission effrénée pour le sauver et pour se présenter comme le sauveur de l’humanité. Mais y arrivera-t-il ?

Le film sera disponible en salles le 30 septembre prochain. En attendant, vous pouvez regarder sa bande-annonce.

On la visionne ensemble ?