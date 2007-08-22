Forensics: Crime Scene Detective, à découvrir dès maintenant !

Publié le Mercredi 15 juillet 2026 à 10:00:00 par Johanna Goncalves

Comment résoudre une enquête en analysant les preuves

Édité par Aerosoft GmbH et développé par Binary Impact, Alchemical Works et en collaboration avec la police allemande, Forensics: Crime Scene Detective est un jeu de simulation d’enquêtes criminalistiques.

Dans ce jeu, vous êtes un expert de la criminalistique. Votre rôle est de collecter les preuves sur les scènes de crime, de les analyser en laboratoire et d’en tirer les conclusions nécessaires pour comprendre ce qu’il s’est passé. De meurtres volontaires aux accidents, en passant par les cas de légitime défense, c’est à vous de décomposer chaque élément à l’aide d’écouvillons ADN, de tiges de trajectoire balistique, d’outils d’investigation numérique, etc… Tout ce que vous ferez vous permettra de déterminer le coupable, mais attention à ne pas négliger des preuves, elles pourront peut-être être décisives pour résoudre votre enquête ! Inspirer de scénarios réels, basés sur l’expertise de la police criminelle du Land Rhénanie-Palatinat, votre instinct sera aussi important pour déterminer les traces pertinentes et confondre ou innocenter vos suspects. Venez découvrir l’expérience criminalistique à travers les histoires de Forensics: Crime Scene Detective.

Après plus de 140 000 inscriptions en liste de souhaits et 80 000 téléchargements de la démo lors du Steam Next Fest, le jeu est sorti le 13 juillet dernier. Vous pouvez y jouer dès maintenant sur PC via Steam, PS5 et Xbox series.

On regarde ce que ça donne ensemble ?