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Publié le Lundi 13 juillet 2026 à 11:30:00 par Jérémie Shao
Soulframe, un accès à l'essai du jeu
Après Warframe, SoulframeDigital Extremes a profité de la TennoCon pour dévoiler l'avenir de son action RPG gratuit Soulframe.
L'accès permanent à la version d'essai Soulframe Preludes est désormais garanti pour tous les joueurs inscrits sur le site officiel avant le 12 juillet, tandis que les futurs inscrits devront passer par un système de loterie hebdomadaire.
Côté contenu, la mise à jour automnale introduira la quête Warsongs ainsi que le Pacte Vadagar, une voie de progression sombre basée sur la corruption qui débloquera des pouvoirs inédits comme des boomerangs explosifs et des invocations corrosives.
Le scénario s'épaissit également avec l'arrivée des acteurs Ben Starr et Jennifer English au casting pour incarner les deux grands antagonistes de l'histoire, Tempest Bayor et l'Impératrice d'Eldveil.
Enfin, les mécaniques de gameplay s'enrichissent avec le boss Mendicant Reinbreaker déjà disponible, un mini-jeu de pêche narratif, et l'arrivée très attendue du système de montures pour chevaucher un loup géant d'ici la fin de l'année.
On vous laisse découvrir le teaser :
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