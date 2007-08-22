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Publié le Lundi 13 juillet 2026 à 10:15:00 par Jérémie Shao
Digimon Story Time Stranger arrive sur Switch et Switch 2
En voilà un nom longBandai Namco Entertainment Europe officialise aujourd'hui l'arrivée de Digimon Story Time Stranger sur Nintendo Switch et Switch 2. Développé par le studio Media.Vision Inc., ce JRPG salué par la critique invite les joueurs à vivre une aventure épique à la frontière de deux dimensions interconnectées : le monde des humains et le monde digital.
Dans cet opusn l'espace-temps se dérègle et menace d'anéantir les deux univers. Pour contrer cette crise imminente, les joueurs devront explorer diverses époques afin de lever le voile sur une mystérieuse menace tapie dans le monde réel. L'aventure ssera rythmée par l'exploration d'environnements variés, des rencontres marquantes et le recrutement de puissants alliés. Le titre modernise la formule classique de la saga Digimon Story avec des nouveautés, tout en respectant l'ADN de la franchise.
La complicité entre le dresseur et ses créatures reste le pillier contral du gameplay :
- Plus de 450 Digimon sont à découvrir, recruter et entraîner.
- Des arbres de digivolution complets et de vastes options de personnalisation permettent de façonner son équipe idéale.
- Les affrontements se déroulent au tour par tour, demandant de la tactique pour terrasser des ennemis redoutables et des boss gigantesques.
Parallèlement à ce lancement sur les consoles de Nintendo, une mise à jour gratuite est déployée sur l'ensemble des plateformes. Elee apporte plusieurs optimisations majeures :
- Nouveau mode graphique : Sur PS5, Xbox Series X et Nintendo Switch 2, les joueurs peuvent désormais choisir entre la qualité visuelle ou la fluidité à 60 FPS.
- Fonctionnalités inédites : Intégrationd'un mode photo et d'un nouveau personnage jouable, Terriermon Assistant.
- Confort de jeu amélioré : Les conditions de digivolution s'affichent désormais directement depuis le menu de la Digi-ferme pour une gestion plus intuitive.
Vous pouvez découvrir le live action trailer :
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