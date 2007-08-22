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Steam : les soldes du week-end
Publié le Lundi 13 juillet 2026 à 10:00:00 par Jérémie Shao
The Green Light sort bientôt sur console
Un vert qui fait contrasteTake It Studio a annoncé l'arrivée prochaine de son jeu d'horreur psychologique à la première personne, The Green Light, sur consoles. Préparez-vous à plonger dans une expérience immersive où la frontière entre la réalité et l'hallucination s'efface dangeureusement.
Vous incarnez Fred, in homme piégé dans une routine étouffante. Alors que son esprit vacille, une mystérieuse voix à la radio le guide vers un phare lointain, lui promettant la paix. Ce qui commence comme une quête de liberté devient rapidement une plongée terrifiante dans la solitude, l'obsession et les méandres de l'esprit humain. Le jeu pose une question fondamentale : jusqu'où iriez-vous pour vous échapper, et quel en est le prix ?
Le titre sera prochainement disponible sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.
On vous laisse découvrir le trailer :
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