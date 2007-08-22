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Publié le Vendredi 10 juillet 2026 à 11:45:00 par Jérémie Shao
Cursed companions vient de sortir officiellement sur Steam
Faites attention à ce que vous ditesAprès avoir rencontré un succès durant sa phase d'accès anticipé, le titre d'horreur coopératif Cursed Companions, développé et édité par Crimson Forge Studios, vient officiellement de lancer sa version 1.0 sur PC via Steam. Ce jeu en ligne se dinstingue par une mécanique originale basée sur le reconnaissance vocale : l'univers réagit à la moindre parole des oueurs. Chaque participant est frappé d'une malédiction liée à un mot interdit (comme "okay" ou "je pense"). Si quelqu'un prononce ce mot par accident, il subit immédiatement des dégâts.
Les joueurs peuvent s'allier pour affronter plusieurs modes coopératifs. Il est ainsi possible de combattre des boss à travers trois niveaux indépendants, ou de s'aventurer dans des donjons bien plus redoutables grâce au mode Défi. Pour ceux qui aiment repousser leurs limites, le mode Infini permet de tester leur endurance face à des vagues d'ennemis.
Cette sortie officielle apporte une foule de fonctionnalités très attendues par la communauté :
- L'acte III : Ce nouveau chapitre vient clore l'histoire principale débutée avec les actes I et II.
- Des Dés de Réapparition : En cas de mort, les joueurs peuvent désormais tenter leur chance face à la reine sombre en lançant des dés. S'ils gagnent, ils ressuscitent.
- Un bestiaire enrichi : Dix créatures inédites s'ajoutent aux 26 monstres déjà présents durant l'accès anticipé.
- Le Mimic : Un nouveau monstre redoutable capable de prendre l'apparence et la forme exactes des autres membres de l'équipe.
- L'Oilyphant : Une créature massive et huileuse qui nécessite d'être nourrie régulièrement sous peine de devenir extrêmement agressive.
On vous laisse découvrir le trailer :
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