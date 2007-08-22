DerniÃ¨res actus
Dragon Ball-Xenoverse 3, on a un...
Lâ€™Ã‰cole des licornes : Lâ€™ÃŽ...
The Guild â€“ Europa 1410, la so...
City States: Medieval sort dÃ©jÃ...
PubliÃ© le Vendredi 10 juillet 2026 Ã 10:50:00 par JÃ©rÃ©mie Shao
Mortal Shell II, la prÃ©commande disponible
Du sang et de la violenceLe studio Cold Symmetry et l'éditeur Playstack ont annoncé que le RPG de dark fantasy Mortal Shell II sera disponible le jeudi 20 août 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Porté par le succès de sa bêta, qui a réuni plus de 500 000 joueurs, le titre a dévoilé ses huit enveloppes de combat dans une bande-annonce rythmée par le groupe de metal Paradise Lost.
Les précommandes sont d'ores et déjà ouverte sur toutes les plateformes numériques :
- Édition Standard (49,99€) : Le jeu de base en version numérique.
- Édition Devout (59,99€) : Cette version deluxe numérique offre un ensemble de skins d'obsidienne et un accès anticipé de 72 heures au jeu.
-Édition Revered (Physique PS5) : Une version collector comprenant un artbook, un boîtier exclusif et des tirages de visuels dans une boîte spéciale que vous pouvez acheter chez des revendeurs participants.
Conçu pendant plus de quatre ans, ce novel opus propose une histoire totalement indépendante qui ne nécessite pas d'avoir joué au premier épisode. Le titre se distingue par son monde ouvert interconnecté de plus de 60 donjons, façonné à la main pour être à la fois riche et volontairement compact afin de respecter le temps du joueur.
En explorant cet univers en ruines, les joueurs feront face à des combats bruteaux, au coprs à corps comme à distance. Libérés des contraintes d'une jauge d'endurance, ils pourront enchaîner les tactiques pour briser les défenses ennemies. Le gameplay repose à nouveau sur la découverte d' "Enveloppes", des corps de guerriers oubliés que l'on peut incarner pour obtenir e=des capacités uniques et débloquer des souvenirs perdus.
On vous laisse découvrir le trailer de la date de sortie :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- Casino free spins : les meilleurs bonus avec tours gratuits sans dÃ©pÃ´t
- Meilleur bookmaker hors ARJEL : classement et guide complet 2026 (sans VPN)
- Meilleurs bonus de bienvenue casino en ligne : classement et guide complet en 2026
- Casino en ligne le plus payant : classement et guide complet 2026
- GTA VI en prÃ©commande le 25 juin, mais Ã quel prix ?
- La saison 14 de Diablo IV arrive
DerniÃ¨res VidÃ©os
- Cursed companions vient de sortir officiellement sur Steam
- Talaka, lâ€™inscription Ã la Beta est maintenant disponible
- Ghost Keeper arrive enfin le 16 juillet
- Assassinâ€™s Cred Black Flag de retour
- Mortal Shell II, la prÃ©commande disponible
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD