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PubliÃ© le Vendredi 10 juillet 2026 Ã 10:30:00 par JÃ©rÃ©mie Shao
Dragon Ball-Xenoverse 3, on a une nouvelle bande-annonce
Enfin, des visuels du gameplayUne nouvelle bande-annonce de Dragon Ball Xenoverse 3, un jeu d'action RPG développé par Dimps Corporation et édité par Bandai Namco Entertainment Inc. qui sortira sur PS5, Xbox Series X|S et PC en 2027, vient d'offrir aux fans un premier aperçu détaillé du gameplay. À travers une mission menée par une recrue de la Great Saiya Squad, la vidéo met en lumière le concept de "connexion", véritable fil conducteur de cet opus.
Cette mécanique permet aux joueurs de lier leur avatar personnalisé aux héros légendaires de la saga. En s'équipant des compétences, des attaques et des styles de combat de leurs personnages préférés, iils façonnent un guerrier unique. Il est également possible d'invoquer le soutien ou l'âme de ces combattants emblématiques en plein affrontement.
Pour accomplir les différentes missions du jeu, les joueurs ont la possibilité de former des équipes pouvant accueillir jusqu'a quatre participants. Ces missions proposent des configurations variées, allant du duel classique en un contre un à des batailles à grande échelle contre de multiples adversaires.
Sur le plan stratégique, les combats demandent une gestion précise des ouvertures. En vidant la jauge de Ki de leurs ennemis, les joueurs créent des failles idéales pour infliger de dévastatrices Frappes Critiques. L'arsenal offensif s'enrichit également grâce au Soul Assist, une fonction qui permet d'invoquer un protecteur de la Terre pour lancer une technique spéciale de soutien. L'expression ultime de cette synergie prend la forme du Soul Change, une puissante capacité offrant la possibilité d'incarner directement et temporairement un héro légendaire afin de profiter de toute sa puissance. Enfin, le systèmpe d'Awakening permet aux joueurs d'éveiller leur propre potentielen débloquant des transformations spécifiques à chaque race, à l'image du célèbre Super Saiyan. Les détails concernant les autres races jouables et leurs styles uniques seront révélés ultérieurement.
On vous laisse découvrir le gameplay :
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