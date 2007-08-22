The Guild â€“ Europa 1410, la sortie en Early Access repoussÃ©e

PubliÃ© le Vendredi 10 juillet 2026 Ã 10:00:00 par Johanna Goncalves

Il va falloir attendre un peu plus longtemps

Développé par Ashborne Games et édité par THQ Nordic, The Guild – Europa 1410 est un jeu de simulation économique situé dans le même univers qu’Europa 1400 : The Guild.

Dans ce jeu, vous êtes un commerçant médiéval. Choisissez parmi plusieurs professions : forgeron, tailleur, alchimiste, etc… Développez votre activité, adaptez-vous aux changements économiques, organisez les tâches, et bien plus, dans le but de vous enrichir et montez les rangs sociaux de votre ville. Interagissez avec les autres habitants pour accéder à la sphère politique et assurer la pérennité de votre dynastie. Tous les moyens sont possibles pour choyer vos successeurs : vols, chantage, etc… Mais attention, vous crimes pourront servir de preuves contre vous si vous vous retrouvez au tribunal.

Originellement prévu en Early Access pour juillet avec une première mise à jour en septembre, le jeu est finalement repoussé de quelques mois. Il sera disponible pour PC via Steam, en septembre prochain. Quelques modifications prenant en compte les retours des joueurs ayant joué à la démo, y seront ajoutées : amélioration des UIs afin de renforcer la cohérence et l'immersion, des nouvelles animations et les anciennes retravaillées, une nouvelle map qui servira de tutoriel au jeu et des traductions supplémentaires dans plusieurs langues (certaines seulement à l’écrit et d’autres incluant du doublage).

Les développeurs ont aussi prévu d’incorporer un système de multijoueur, de nouveaux environnements, de nouvelles professions et des mécaniques plus pousser en lien avec l’économie, la politique et la progression des dynasties, quelque temps après la sortie de The Guild – Europa 1410.

En attendant, la démo est toujours disponible. Et elle aura elle aussi le droit à une mise à jour avant la sortie du jeu.

On regarde la bande-annonce ensemble ?