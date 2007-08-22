Dwarf Delve sera disponible le 27 juillet sur Steam

Publié le Jeudi 9 juillet 2026 à 11:30:00 par Johanna Goncalves

Peut-être votre dernière exploration

Dans ce jeu, vous plongez dans les profondeurs d’une mine. Partez à la recherche de ressources pour améliorer votre équipement, mais ne soyez pas trop gourmand, vous risqueriez de vous faire ensevelir et de tout perdre.

Dans Dwarf Delve, chaque expédition offre différents matériaux que vous pourrez récupérer avec l’aide des multiples éléments (lanterne, pioche, etc…) de votre attirail. Mais un conseil, faites attention de les utiliser avec sagesse, ils seront peut-être la clé de votre réussite.

Le jeu sortira le 27 juillet prochain sur Steam. En attendant, vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits.

On vous recommande d’aller jeter un coup d’œil à la bande-annonce juste ci-dessous.

Développé par Gloom Box et édité par indie.io, Dwarf Delve est un rogue-lite d’extraction de butins.