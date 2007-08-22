Dernières actus
Fading Echo disponible sur PC le...
Phantom Tower, un premier aperç...
Train Graveyard Simulator, deven...
SENARA : The Sacrement accostera...
Publié le Jeudi 9 juillet 2026 à 10:45:00 par Jérémie Shao
Verho - Curse of Faces, une sortie console
Des visuelles nostalgique qui viennent sur consolesAprès avoir conquis les joueurs PC et récolté des évaluations très positives sur Steam, le RPG d'action Verho - Curse of Faces s'apprête à séduire le public console. Le développeur Kasur Games et l'éditeur CobraTekku Games ont annoncé que l'univers sombre de Yariv sera disponible dès le 30 juillet sur PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch au prix de 24,99€. Cette sortie s'accompagnera d'une mise à jour majeure gratuite pour toutes les plateformes.
Dans Verho - Curse of Faces, les joueurs incarnent des protagonistes sans nom projetés dans le monde hostile de Yariv. Dans cette contrée désolée, les masques ne servent pas uniquement de protection, ils définissent également votre identité et vos compétences.
Chaque masque trouvé représente une classe distincte, permettant de passer d'un puissant guerrier à un duelliste ou à un mage. Le jeu mise sur une liberté totale d'évolution : loin des contraintes des RPG rigides, le système de développement permet de personnaliser son héro sans aucune contrainte et de modifier son orientation à tout moment, peu importe le choix initial. L'aventure mêle ainsi une exploration poussée de donjons mortels à des combats exigeants.
Au-delà de son gameplay, le titre se démarque par sa direction artistique nostalgique, directement inspirée de l'ère de la première PlayStation. En utilisant volontairement des modèles en low-poly et des textures brutes caractéristiques de l'époque 32-bit, les développeurs renforment l'atmosphère oppressive et étouffante de Yariv, tout en offrant au jeu une identité visuelle unique.
Vous pouvez en d'ores et déjà vous les visuelles du prochain update :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
Articles préférés
- Casino free spins : les meilleurs bonus avec tours gratuits sans dépôt
- Meilleur bookmaker hors ARJEL : classement et guide complet 2026 (sans VPN)
- Meilleurs bonus de bienvenue casino en ligne : classement et guide complet en 2026
- Casino en ligne le plus payant : classement et guide complet 2026
- GTA VI en précommande le 25 juin, mais à quel prix ?
- La saison 14 de Diablo IV arrive
Dernières Vidéos
- Cursed companions vient de sortir officiellement sur Steam
- Talaka, l’inscription à la Beta est maintenant disponible
- Ghost Keeper arrive enfin le 16 juillet
- Assassin’s Cred Black Flag de retour
- Mortal Shell II, la précommande disponible
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD