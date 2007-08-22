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Publié le Jeudi 9 juillet 2026 à 11:15:00 par Jérémie Shao
Arkheron, le début de la bêta fermée
Vous pouvez encore y participerLe studio Bonfire Studios s'apprête à passer à la vitesse supérieure. À partir du 15 juillet prochain, le jeu d'action compétitif Arkheron ouvrira les portes de sa bêta fermée pour une durée de deux semaines. Ce test à grand échelle permettra aux développeurs d'éprouver les serveurs et de mesurer l'impact des nombreuses améliorations apportées depuis le Steam Next Fest de février.
En Europe, la bêta fermée débutera officiellement le 15 juillet à 18h CEST et les serveurs resteront accessibles en continu, 14h/24 et 7j/7. Le mode Ascension, qui incarne le cœur de l'expérience compétitive de haut niveau, fera l'objet de sessions spécifiques. Les joueurs européens pourront s'y affronter les 17, 18, 24 et 25 juillet de 20h à minuit CEST.
Les invitations seront envoyées par vagues aux utilisateurs inscrits sur les listes d'attente de Steam et de FirstLook. Petite subtilité appréciable : chaque joueur sélectionné recevera automatiquement trois clés Steam supplémentaires à distribuer à ses amis. Les inscriptions restent ouvertes sur Steam pour les retardataires, et le studio précise que d'autres sessions de test auront lieu avant le lancement officiel du jeu en accès anticipé.
Cette phase de test introduit deux nouveaux modes en 3v3 axés sur la création de builds et l'intensité des combats :
- Le mode "Spires" : Conçu pour l'expérimentation, ce mode permet de peaufiner son équipement dans une salle d'attente avant de se lancer dans l'arène. L'objectif est d'enchaîner les victoires pour grimper le plus haut possible, la moindre défaite signant le fin de la série.
- Le mode "Learning Spires" : Une déclinaison plus accessible et simplifiée pensée pour les débutants. Ce mode propose d'affronter des bots (en solo ou en équipe avec une difficulté adaptative) afin de se familiariser en douceur avec les mécaniques du jeu, le système d'objets et les Eternals.
Enfin, les joueurs pourront découvrir les premiers éléments cosmétiques via la collection exclusive de la bêta fermée. Si la quasi-totalité de la progression sera réinitialisée à la fermeture des serveurs, un système de prestige permettra tout de même de débloquer et de conserver définitivement trois objets cosmétiques pour la sortie du jeu.
Vous pouvez en découvrir plus avec la bande-annonce de la bêta fermée :
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