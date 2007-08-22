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Publié le Jeudi 9 juillet 2026 à 10:00:00 par Jérémie Shao
Train Graveyard Simulator, devenez le roi de la feraille ferroviaire
Il va peut-être plaire aux ferrovipathesTrain Graveyard Simulator est un simulateur de démantellement de train développé par Games Incubator, édité par le même studio ainsi que PlayWay S.A. Ce titre sera disponible sur Steam ultérieurement car il n'y a pas encore de date de sortie.
Armé de votre marteau et de votre chalumeau, optimisez votre logistique pour faire d'un tas de feraille rouillée en empire florissant.
Une vraie leçon d'anatomie ferroviaire.
Vous pouvez découvrir le jeu en demandant l'accès au playtest sur Steam ou avec le trailer :
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