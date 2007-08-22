Flesh & Wire, le nouveau trailer

Publié le Mercredi 8 juillet 2026 à 12:23:00 par Johanna Goncalves

Une enfant traumatisée

Dans ce jeu, vous êtes Angel, une collégienne normale accompagnée de son chat sphynx Solomon. Elle a sa vie devant elle, mais en un instant tout est chamboulé lorsqu’elle se retrouve transporté dans un cauchemar éveillé. Affronter des ennemis du vrai monde, eux aussi emportés dans ce monde. De la garde nationale à un culte sinistre prêt à tout pour vous arrêter, battez-vous aussi contre votre propre noirceur et démons, peu importe les coûts, afin de connaître les raisons de votre présence ici. Et tout ça sur fond de conspiration, de rétribution et de sang.

Flesh & Wire sera disponible en 2027 sur PC via Steam et GOG et sur PS5.

En attendant, le studio vient de dévoiler un nouveau trailer pour le jeu. On le regarde ensemble ?



Développé et édité par Running With Scissors, Flesh & Wire est un jeu de tir à la première personne sur fond d’horreur psychologique, spin off de la franchise POSTAL.