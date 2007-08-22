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Publié le Mercredi 8 juillet 2026 à 12:23:00 par Johanna Goncalves
Flesh & Wire, le nouveau trailer
Une enfant traumatiséeDéveloppé et édité par Running With Scissors, Flesh & Wire est un jeu de tir à la première personne sur fond d’horreur psychologique, spin off de la franchise POSTAL.
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