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Publié le Jeudi 25 juin 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
La saison 14 de Diablo IV arrive
C'est gaiPour ceux qui jouent toujours à Diablo IV, s'il y en a encore... sachez que Blizzard Entertainment a annoncé l’arrivée de la saison 14, baptisée « Saison de l’éveil de la Mort », pour le 30 juin prochain.
Elle s'accompagne d'un essai gratuit de la nouvelle classe des démonistes.
Cette nouvelle saison vous envoie après les évènements de Lord of Hatred : les innombrables morts causées par la colère de Méphisto ont éveillé la Mort elle-même au sein du royaume de Pandémonium. Et iul s'agit, on vous le rappelle, du même royaume dans lequel Malthaël, l’ange de la Mort, a été vaincu dans Diablo III.
De nouvelles quêtes, de nouvelles mises à de haut niveau que, de nouveaux objets mythiques uniques, et j'en passe, vous attendent dans cette nouvelle saison.
Une vidéo a été mise en ligne pour accompagner cette annonce.
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