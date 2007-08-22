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Publié le Jeudi 25 juin 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Cursed Companions, un jeu où parler tue
Complètement délirantDéveloppé par Crimson Forge Studio, Cursed Companions est un jeu d'horreur en coop qui sortira le 9 juillet prochain en version finale. Il est accessible en accès anticipé depuis quelques mois, sur PC, sur Steam.
Le jeu repose sur une mécanique particulière : il se joue obligatoirement avec un micro. Et analyse vos paroles. Certains mots sont interdits, comme "Ok" ou "Je pense" ou "Suivez-moi"... Si vous les prononcez, vous infligez des dégâts à vos coéquipiers, et même pouvez les tuer.
Cela peut-être volontaire, cela dit, puisqu'un traître se cache parmi vous. Seulement les autres peuvent convoquer une réunion d'urgence pour vous éliminer si vous n'êtes pas assez discret dans votre opération de sabotage...
Un jeu qui se veut surtout délirant, humoristique,
Et attention : si vous prononcez un mot vulgaire, votre personnage prend des dégâts...
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