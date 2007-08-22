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Publié le Jeudi 25 juin 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
House Flipper Remastered Collection est sorti sur PS5 et Xbox Series
Il fait trop chaud pour travailler...House Flipper Remastered Collection est désormais disponible sur PS5 et Xbox Series. Il est également disponible, depuis un moment déjà, sur PC.
On vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu de rénovation, House Flipper, sorti en 2018. House Flipper Remastered Collection est une version qui propose des graphismes améliorés et inclut tous les DLC sortis pour le jeu, soit 10 extensions.
Dans le jeu, vous allez rénover des maisons, les nettoyer, les réaménager, les repeindre et les décorer... et les revendre, tant qu'à faire.
Le jeu est proposé au prix de 49,99 €. Si vous avez déjà le jeu de base et certains DLC, des tarifs spéciaux sont prévus.
A redécouvrir en vidéo, si vous ne connaissez pas le jeu :
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