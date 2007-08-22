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Publié le Jeudi 25 juin 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Dragon Ball Xenoverse 3 annoncé
De nouvelles aventuresSi vous aimez les personnages avec des cheveux en pétard, des voix nazillardes de gamins et qui sur-réagissent à n'importe quelle situation, alors vous aimerez le prochain jeu de Bandai Namco, Dragon Ball Xenoverse 3.
Ce mélange de RPG et de jeu de combat vous permet d'incarner le héros que vous voulez dans un monde inconnu, imaginé par la créateur de la série originale, Akira Toriyama.
C'est à West City, durant l'Âge 1000, que vous allez évoluer et découvrir de nouvelles destinées, de nouvelles histoires... et de nouveaux ennemis.
Le jeu est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series en 2027.
Une première vidéo a été mise en ligne. Elle dévoile Bulma et Gamma 1, et la Great Saiyan Squad, tout en présentant un aperçu de la vie à l’Université de West City. De nouveaux personnages originaux font leurs débuts dans la série, notamment Brett, Lilica, ROM et Tap.
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