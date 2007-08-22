Dernières actus
Hasbro Games Junior Collection, ...
La saison 14 de Diablo IV arrive
Cursed Companions, un jeu où pa...
Dragon Ball Xenoverse 3 annoncé
Publié le Jeudi 25 juin 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Road Truckers: New Beginning dévoile sa carte
Une vidéo présentée par DoraRoad Truckers: New Beginning est un mélange de simulation et de RPG. Il sortira sur PC et PS5 au 2e trimestre 2026. Il est développé par Road Srudio SA et édité par Feel Good Games.
Le jeu vous emmène dans le pays fictif de Vale Rico. Manque de bol, les routes sont défoncées, les bâtiments tombent en ruines et les gens ne peuvent que contempler leur propre misère.
Heureusement, tout ceci va changer grâce à vous. Vous êtes transporteur routier. Vous allez prendre en charge des livraions et gagner de l'argent avec. Mais aussi venir en aide aux habitants, en leur livrant de quoi améliorer leur quotidien.
Au fil de vos livraisons, les routes sont refaites, les maisons renovées, la boutiques rouvrent... et vous pourrez investir votre argent pour développer votre activité et créer un véritable Empire.
Une nouvelle vidéo a été mise en ligne. Elle met l'accent sur l'énormité de la carte sur laquelle vous allez évoluer.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
Articles préférés
- Casino free spins : les meilleurs bonus avec tours gratuits sans dépôt
- Meilleur bookmaker hors ARJEL : classement et guide complet 2026 (sans VPN)
- Meilleurs bonus de bienvenue casino en ligne : classement et guide complet en 2026
- Casino en ligne le plus payant : classement et guide complet 2026
- GTA VI en précommande le 25 juin, mais à quel prix ?
- EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde
Dernières Vidéos
- Enshrouded arrive en version finale le 15 octobre
- Citizen Sleeper 1 et 2 sont sortis sur Nintendo Switch 2
- Motorsport Manager 2 annoncé
- Onimusha : Way of the Sword dévoile un nouvel ennemi
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection dévoile un DLC
- Demons' Night Fever, un jeu où il faut mourir
- Qliphah in Providence's Shadow, un tout nouveau RPG tactique
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD