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Publié le Jeudi 25 juin 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Star Fox sort aujourd'hui sur Nintendo Switch 2
Sur le McCloud ?C'est aujourd'hui que sort Star Fox sur Nintendo Switch 2. On vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu basé sur le jeu Nintendo 64 Lylat Wars. Pas de nouveauté, donc, mais un recyclage de Star Fox 64 sorti en 1997. Le jeu était aussi jouable via la console virtuelle sur Wii.
Il s'agit d'une réinterpréation cinématographique de Lylat Wars, avec des personnages redesignés, des décors retravaillés et des scènes cinématiques plus détaillées. Ajoutez un doublage intégral en français et une bande-son orchestrale.
Le jeu vous entraîne dans un combat contre Andross, un scientifique fort de fruits, qui cherche à dominer le système solaire de Lylat et notamment la planète Corneria. Fox McCloud, fils de l'ancien chef de la Star Fox, est appelé à la rescousse. Et ça tombe bien : Fox a un compte à régler avec Andross puisqu'il est responsable de la disparition de son paternel.
Il est proposé à 49,99 € sur le Nintendo eShop.
On vous laisse redécouvrir le jeu, via une longue vidéo de présentation.
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