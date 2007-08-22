(TEST) Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition (Nintendo Switch 2)

Publié le Mercredi 24 juin 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Dante, c'est l'enfer

Il faut être honnête : tous les remakes et portages sur les nouvelles consoles ou PC modernes ne sont pas bons à prendre. Je veux bien que l'on joue à fond la carte de la nostalgie, mais parfois, mieux vaut jouer la carte de l'émulateur ou ressortir sa vieille console pour tâter de l'inégalable version originale.Parfois, encore, on se demande l'intérêt de ressortir un jeu qui, tout aussi réussi était-il, n'a pas non plus changé la face du monde, ne serait-ce que la face du monde vidéoludique.C'était complètement mon état d'esprit quand on m'a proposé de tester la version Nintendo Switch 2 de Devil May Cry 5. J'étais sur le point de lancer un "bah, j'ai déjà donné, je passe mon tour"... et dans un moment de faiblesse, j'ai finalement accepté.Et vous savez quoi ? J'aurais eu tort de ne pas le faire, parce que j'ai retrouvé un chouette jeu, dans une belle édition.