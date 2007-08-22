Fading Echo disponible sur PC le 21 juillet

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Publié le Jeudi 9 juillet 2026 à 10:30:00 par Johanna Goncalves

 

Fading Echo disponible sur PC le 21 juillet

Vous aimez l’eau ?

Premier jeu du studio Emeteria et édité par New Tales, Fading Echo est un RPG d’action et d’aventure.
 
Dans ce jeu, vous êtes la légende One. Vous êtes en possession du pouvoir de l’Aether qui vous permet de vous métamorphoser en goutte, de passer par tous les états de l’eau et d’altérer la réalité. Afin de sauver le multivers et à l’aide de vos capacités, vous devrez affronter le Paradox, une force mystérieuse qui est en train de causer la fin des mondes.
Dans Fading Echo, chaque élément est dynamique et réagit à vos actions, offrant des énigmes complexes et des combats inattendus.
Ajouté à tout cela un casting anglophone prestigieux et une bande originale envoûtante composée par Maxwell Sterling et vous aurez toutes les raisons d'y jouer.
 
Le jeu sera disponible sur PC via Steam et l’Epic Games Store, le 21 juillet prochain. Les versions PS5 et Xbox series arriveront plus tard dans l’année.
 
On nous a aussi dits, qu’un nouveau trailer pour fêter la sortie du jeu est en cours de préparation.
 
On regarde déjà le premier ensemble ?
 

 

 
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