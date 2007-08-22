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Publié le Jeudi 9 juillet 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Pigeon, a love story : trouvez l'âme soeur chez les pigeons
On peut faire caca sur les passants ?Développé par le studio Wristowrk et édité par Tiny Dragon, le jeu Pigeon, A Love Story est un jeu comme vous n'en avez jamais vu. Et comme vous n'en avez jamais joué.
Vous êtes un pigeon. Que ce soit dans la ville de New York, Paris, Amsterdam, Tokyo ou Londres, vous volez au-dessus des bâtiments, des toits, des monuments, des fils électriques... et croisez des milliers (vraiment) de congénères.
Dans ces nuées de pigeons, il y en a un qui est fait pour vous. Vous cherchez votre âme soeur. C'est le but du jeu : retrouver un seul pigeon qui vous est destiné, dans cette multitude de pigeons qui volent et stationnent un peu partout.
Un jeu qui prend le temps. Lent. Interminable, même. Mais c'est justement le but.
Pigeon, A Love Story sort le 6 août 2026 sur PC, sur Steam. Une démo est d'ores et déjà disponible, si vous voulez voir à quoi ressemble cette quête de l'âme soeur à plumes et à caca corrosif.
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