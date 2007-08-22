SENARA : The Sacrement accostera sur Steam le 30 juillet

Publié le Jeudi 9 juillet 2026 à 09:45:00 par Johanna Goncalves

Pas de porte de sortie à l’horizon

Développé et édité par Influsion Inc. ; SENARA : The Sacrament est un jeu d’horreur et de survie à la première personne.

Dans ce jeu, vous êtes une des recrues d’une organisation religieuse, embarquée sur un paquebot. Vous vous réveillez seul, l’équipage s’est évaporé. Dans les couloirs du bateau, dans l’ombre des coins, vous attendent toutes sortes d’horreurs. De rituels cachés opéré par le culte à d’autres humains cherchant à survivre, en passant par des vérités que vous n’étiez pas censé connaître, explorez le paquebot et résolvez les mystères et énigmes qu’il a à vous offrir pour espérer en ressortir vivant. Vous serez certainement poussé à prendre des décisions qui vous hanteront encore bien longtemps après. Et le destin du bateau pourra en être bouleversé...

En fonction de la tournure que prendra votre partie, vous aurez accès à différentes fins basées sur vos choix.

Le jeu sortira le 30 juillet sur PC via Steam. En attendant, vous pouvez toujours l’ajouter à votre liste de souhaits.

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