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Publié le Jeudi 9 juillet 2026 à 10:15:00 par Jérémie Shao
Phantom Tower, un premier aperçu du gameplay
Trouvez votre synergie.Après 4 ans de développement, Horien Studio lancera Phantom Tower en accès anticipé sur Steam le 13 juillet 2026. Ce hack-and-slash frénétique vous met au défi de gravir une tour mystérieuse et mortelle dont personne n'a jamais vu le sommet. Pour les joueurs prêts à relever le défi, une démo gratuite est déjà disponible sur Steam.
Le gameplay repose sur huit classes de personnages et la fusion de quatre éléments que sont l'IGNIS, l'AQUA, le TERRA et le VENTI. En basculant d'un élément à l'autre en plein combat, vous pouvez déclencher 16 réactions dévastatrices, comme geler des vagues entières de monstres ou propager une érosion mortelle qui saute de cible en cible.
Entre deux assauts, l'optimisation de votre personnage sera essentiellle grâce à un arsenal de plus de 200 pièces d'équipements et 128 armes. Le système Soulbinder vous permettra de verouiller vos statistiques préférées jusqu'au niveau 99, tandis que les 47 Bénédictions à gagner au fil des étages vous octroieront des bonus divins pour créer des synergies destructrices. Fidèle aux codes du roguelike, chaque mort sera une leçon pour revenir toujours plus fort lors de la tentative suivante.
On vous laisse découvrir le trailer :
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