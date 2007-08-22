Twisted Tower arrive sur Steam le 18 août

Publié le Jeudi 9 juillet 2026 à 11:00:00 par Johanna Goncalves

Vous allez moins aimer les parcs d’attractions !

Développé par Atmos Games et édité par 3D Realms, Twisted Tower est un jeu d’action et d’aventure horrifique jouable à la première personne.

Dans ce jeu, vous êtes dans un parc d’attractions des années 50 qui a été abandonné. Votre but : monter tout en haut de la tour pour découvrir les secrets passés de ce lieu et sauver l’amour de votre vie. Mais ça ne sera pas sans difficulté, des hordes de mascottes, sorties tout droit de vos pires cauchemars, seront là pour essayer de vous en empêcher. À l’aide de pistolets plus loufoques les uns que les autres, explorer les différents environnements pour découvrir l’histoire mystérieuse et poignante de Twisted Tower. Vous devrez aussi récupérer des jouets bizarres qui vous permettront de débloquer de nouvelles capacités (sauts, grappins, etc…) afin d’avancer dans cette aventure des plus surprenantes.

Le jeu sortira sur Steam le 18 août prochain.

Vous voulez regarder la bande-annonce ? Je vous assure que vous ne serez pas déçu !