Dune : Troisième partie, une nouvelle bande-annonce

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Publié le Jeudi 9 juillet 2026 à 11:45:00 par Johanna Goncalves

 

Dune : Troisième partie, une nouvelle bande-annonce

La conclusion épique

Produit par Warner Bros. Pictures et Legendary Pictures, Dune : Troisième partie est le dernier film de la trilogie de science-fiction réalisée par Denis Villeneuve, nommée aux Oscars et basée sur les romans de Frank Herbert.
 
Dans ce troisième opus, porté par Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh et bien d’autres encore ; on retrouve Paul Atréides, administrant son empire d’une main de fer depuis près de 20 ans. Alors qu’il fait face à de nombreuses visions annonçant la chute de son régime, les répercussions de la brutalité de son règne se rapprochent de lui. Entre mystérieuse conspiration et retrouvailles, Paul comprend que le pouvoir n’est pas sans conséquence, mais sera-t-il capable de sauver ceux qu’il aime ?  
 
Quelques mois avant son lancement dans les salles du monde entier, Warner Bros vient de dévoiler un nouveau trailer pour le film.
 
Il sortira au cinéma et en salles Imax, en France, le 16 décembre de cette année.
 
En attendant, on vous laisse regarder la nouvelle bande-annonce.
 

 

 
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