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Publié le Vendredi 10 juillet 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
City States: Medieval sort déjà en version finale
C'était rapideNous sommes en 1110. Une époque où l'Equipe de France n'avait pas encore gagné de Coupe du Monde et où le Paraguiay n'avait pas de sénatrice. Il n'y avait pas de Paraguay, d'ailleurs.
Vous allez découvrir les joies de la gestion d'une cité médiévale : Gêne, Grenade, Tripoli, Novgorod... chacune a son propre style, ses propres bâtiments, son propre fonctionnement, ses atouts et ses inconvénients, ses forces et ses faiblesses.
Vous commencez avec un petit village et devez l'agrandir pour en faire une cité florissante. Vous devrez aussi conquérir les contrées avoisinantes et vous emparer de leurs ressources, commercer avec d'autres villes...
Ce jeu de construction et de gestion de ville médiévale est développé par Reverie World Studios et édité par Indie.io.
Sorti en avril dernier en accès anticipé, il débarque le 24 juillet en version finale. Ce fut donc de courte durée, cet accès anticipé.
A retrouver sur PC, sur Steam.
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