Dernières actus
Dune : Troisième partie, une no...
Dwarf Delve sera disponible le 2...
Arkheron, le début de la bêta ...
Twisted Tower arrive sur Steam l...
Publié le Jeudi 9 juillet 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
Buki Eclipse solaire : Le kit indispensable pour les vacances !
Ne perdez pas bêtement la vueUne éclipse quasi-totale aura lieu le 12 août prochain, en France. Une autre aura lieu le 2 août 2027 et sera notamment bien visible en Espagne...
Et pour regarder une éclipse, il faut prendre ses précautions. Sinon, vous risquez, au mieux, des lésions irréversibles au niveau des yeux, au pire, une cécité.
Il ne faut vraiment pas plaisanter avec ça.
Donc à moins que vous n'ayez trouvé que cette solution pour que vos parents vous paient des cours de piano, gardez vos yeux intacts : portez des lunettes.
Pas n'importe quelles lunettes. Et non, les lunettes de soleil ne sont pas suffisantes. Il faut des lunettes adaptées. Elles doivent être conformes à la norme EN ISO 12312-2-2015.
BUKI a lancé un kit famille pour se protéger et protéger les enfants lors de ces événements spectaculaires et rares, qu'il ne faut surtout pas rater.
Un kit vendu à bas prix (9,99 €) composé de 2 paires de lunettes adultes, 2 paires de lunettes enfants, un guide d'utilisation et même deux lentilles pour smartphone, pour réaliser des photos de l'éclipse.
Un guide intéressant, bien illustrer, à regarder en famille, un pack qui contient tout ce qu'il faut, les 2 filtres smartphones sont un vrai bonus... bref, n'attendez pas qu'il soit en rupture de stock.
Distributeur : BUKI France
Prix : 9,99 €
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
Articles préférés
- Casino free spins : les meilleurs bonus avec tours gratuits sans dépôt
- Meilleur bookmaker hors ARJEL : classement et guide complet 2026 (sans VPN)
- Meilleurs bonus de bienvenue casino en ligne : classement et guide complet en 2026
- Casino en ligne le plus payant : classement et guide complet 2026
- GTA VI en précommande le 25 juin, mais à quel prix ?
- La saison 14 de Diablo IV arrive
Dernières Vidéos
- Cursed companions vient de sortir officiellement sur Steam
- Talaka, l’inscription à la Beta est maintenant disponible
- Ghost Keeper arrive enfin le 16 juillet
- Assassin’s Cred Black Flag de retour
- Mortal Shell II, la précommande disponible
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD