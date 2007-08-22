Lâ€™Ã‰cole des licornes : Lâ€™ÃŽle de la magie, un jeu pour faire plaisir aux fans

PubliÃ© le Vendredi 10 juillet 2026 Ã 10:15:00 par Johanna Goncalves

Vous aussi rejoignez lâ€™Ã©cole des licornes !

Développé par le studio Aesir Interactive, édité par Mindscape, L’École des licornes : L’Île de la magie est un jeu d’aventure. Il est basé sur la série d’animation de Spin Master, Unicorn Academy, disponible sur Netflix.

Dans ce jeu, vous intégrez l’école en première année. Personnalisez votre apparence et celle de votre licorne, prenez soin de votre monture pour renforcer vos liens, incarnez vos personnages préférés ou faites équipe avec eux, apprenez la magie, devenez amis avec les autres élèves et bien plus encore. Mais l’année ne sera pas de tout repos : Ravenzella est de retour et veut s’emparer de l’île des licornes.

Le jeu sortira sur Nintendo Switch, PS5 et PS4, Xbox series, Xbox One et PC via Steam et l’Epic Games Store. Il devrait être disponible pour le dernier trimestre de 2026.

En attendant, vous pouvez vous faire une idée en regardant son trailer.