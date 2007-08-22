- Assassinâ€™s Cred Black Flag de retour

PubliÃ© le Vendredi 10 juillet 2026 Ã 11:00:00 par Johanna Goncalves

Les pirates vous avaient manquÃ©s ?

Dans ce jeu, nous retrouvons Edward Kenway. Le capitaine pirate rebelle est malgré lui embarquer dans l’opposition entre Assassins et Templiers. À l’âge d’or de la piraterie, Edward poursuit le même but que ses comparses : engranger gloire et fortune. Au cours de son périple, il sera amené à rencontrer des figures emblématiques de la période : Barbe Noire, Anne Bonny, Calico Jack et bien d’autres.

Le remake très fidèle au jeu, reprend ses éléments de gameplay et les améliore : on retrouve les iconiques mécaniques d’infiltration et de parcours, les mécaniques navales ont été approfondies, les combats prennent en compte la possibilité de parer les attaques ; les visuels ont aussi été modernisés, des trames narratives ont été ajouté ainsi que 22 nouvelles musiques composées uniquement pour l’occasion par Stephen Lukach.

Le jeu est disponible dès maintenant sur PS5, Xbox Series et PC via Steam et l’Ubisoft Store, au prix de 59,99 € pour l’édition Standard. L’édition Deluxe, entièrement digitale, est quant à elle au prix de 69,99 €, et comprends le jeu ainsi que les packs de personnage et naval, Maître Assassin.

Pour en savoir plus, vous pouvez aller lire notre critique du jeu.

Et n’hésitez pas à regarder le trailer de lancement, basé sur celui d’origine !



Développé et édité par Ubisoft, Assassin’s Creed Black Flag Resynced est un remake, du jeu d’action, d’aventure et d’infiltration du même nom.