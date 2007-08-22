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PubliÃ© le Vendredi 10 juillet 2026 Ã 11:00:00 par Johanna Goncalves
Assassinâ€™s Cred Black Flag de retour
Les pirates vous avaient manquÃ©s ?Développé et édité par Ubisoft, Assassin’s Creed Black Flag Resynced est un remake, du jeu d’action, d’aventure et d’infiltration du même nom.
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