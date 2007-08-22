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Publié le Vendredi 10 juillet 2026 à 11:40:00 par Johanna Goncalves

 

Talaka, l’inscription à la Beta est maintenant disponible

La mythologie Afro-Brésilienne mise en lumière

Développé par Potato Kid et édité par Acclaim Inc. est un rogue lite dessiné à la maison et basé sur la mythologie afro-Brésilienne.
 
Dans ce jeu, vous jouez une jeune guerrière. Fut un temps, elle croyait encore aux histoires des dieux Orisha, des créatures mythiques et des anciens royaumes, mais ceux-ci ont commencé, petit à petit, à disparaître de son esprit et de l’inconscient collectif. À cause de cela, ils sont devenus chaos, brisant l’harmonie entre les mondes.
Avec l’aide des dieux Orisha à ses côtés, ils voyagent ensemble au travers des paysages tout droit sortis d’un rêve, se battant contre les êtres divins altérés par le chaos, à la recherche de la raison qui les a mené à se corrompre et afin de restaurer l’équilibre de l’univers avant qu’ils ne disparaissent à jamais.
 
Le jeu sera disponible début 2027, sur PC via Steam et d’autres plateformes pas encore annoncées.
 
Mais en attendant, vous pouvez essayer de participer au Beta test en vous inscrivant sur le discord de PlayAcclaim. Celui-ci durera 2 semaines du 16 au 30 juillet et couvrira les 2 premiers mondes du jeu.
 
Vous voulez voir ce que ça donne ? Regarder le trailer d'annonce de la Beta avec nous !
 

 

 
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