- Ghost Keeper arrive enfin le 16 juillet

Publié le Vendredi 10 juillet 2026 à 11:15:00 par Jérémie Shao

L'heure des esprits





Cette version finale introduira une campagne narrative complète qui promet d'enrichir considérablement l'expérience de jeu. Les joueurs pourront y découvrir de nouveaux environnements à explorer, des fantômes et des ennemis inédits, ainsi que des défis tactiques encore plus poussés. Côté tarifs, la bonne nouvelle est que le prix de base reste fixe à $12.99, et l'équipe de développement a d'ores et déjà annoncé qu'une promotion serait disponible pour célébrer ce lancement.







Développé par Quest Craft, le jeu Ghost Keeper quitte sa phase d'accès anticipé pour lancer sa version complète 1.0 le jeudi 16 juillet 2026 à 19h00 (heure de Paris) sur Steam.