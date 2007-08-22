Dernières actus
Digimon Story Time Stranger arri...
The Green Light sort bientôt su...
Educational Family Games disponi...
Top des ventes de jeux vidéo su...
Publié le Lundi 13 juillet 2026 à 10:30:00 par Jérémie Shao
Essayez gratuitement SAROS avec PS Plus
Que pour les détenteurs du Premium et DeluxeLe jeu SAROS intègre dès aujourd'hui le catalogue des essais de jeux sur PlayStaion Plus, exclusivement pour les abonnés Premium et Deluxe. Cette version d'essai est l'occasion parfaite de plonger dans l'action nerveuse et chorégraphiée de ce "bullet ballet" unique. Bonne nouvelle pour les joueurs : toute la progression ainsi que les trophées débloqués seront intégralement conservés en cas d'achat du jeu complet.
Développé par le studio Housemarque, SAROS est disponible sur PlayStation 5 (avec des optimisations dédiées pour la PS5 Pro).
Le titre vous glisse dans la peau d'Arjun Devraj, un exécuteur Soltari qui lutte pour sa survie. Votre mission ? Retrouver une colonie perdue sur la redoutable planète Carcosa, plongée sous l'ombre d'une éclipse menaçante. À travers des biomes changeants et des ruines anciennes hostiles, le jeu propose une expérience cinématographique intense où la précision et l'adaptabilité sont vitales.
Les combats rythmés incitent à affronter les ennemis dans une danse fluide mêlant esquives, boucliers et parades millimétrées. Pour y parvenir, vous devez maîtriser un arsenalde pointe et un équipement high-tech combinant des technologies humaines et extraterrestres. Cette puissance de feu sera nécessaire pour étudier les schémas d'attaque de boss spectaculaires qui pousseront vos compétences dans leurs derniers retranchements. Ne redoutez pas l'échec car la mort sert d'apprentissage, et grâce à des améliorations permanentes, un équipement évolutif ainsi que le système de Seconde Chance, chaque tentative vous rendra plus fort.
On vous laisse découvrir le gameplay trailer :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
Articles préférés
- Casino free spins : les meilleurs bonus avec tours gratuits sans dépôt
- Meilleur bookmaker hors ARJEL : classement et guide complet 2026 (sans VPN)
- Meilleurs bonus de bienvenue casino en ligne : classement et guide complet en 2026
- GTA VI en précommande le 25 juin, mais à quel prix ?
- La saison 14 de Diablo IV arrive
- GTA VI : les prix qui font mal ?
- (TEST) Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Soulframe, un accès à l'essai du jeu
- Echoes of Aincrad, replonger dès maintenant dans Sword Art Online
- Bilan d'Assassin's Creed Black Flag Resynced
- Boba Cafe Simulator est en cours de préparation pour le 24 juillet
- Essayez gratuitement SAROS avec PS Plus
- Digimon Story Time Stranger arrive sur Switch et Switch 2
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD