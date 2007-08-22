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Publié le Dimanche 12 juillet 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Méchant méchant méchantJe n’aime pas le froid.
C’est vrai. Je déteste me couvrir d’innombrables couches de vêtements pour me protéger des températures hivernales qui s’abattent chaque année sur ma pauvre carcasse dont les articulations grincent à chaque fois un peu plus.
Je déteste avoir froid. Ça me rend de mauvaise humeur. Je deviens irritable. Je grogne. Je montre les dents. Je gueule, aussi, parfois.
Le froid, ça me rend mauvais. Méchant, même. Quand j’ai froid, j’s’rai prêt à baffer le premier gars qui me fait une réflexion déplaisante ou le premier type qui a un sale comportement. Et par sale comportement, j’entends celui qui jette un papier par terre, celui qui me grille la priorité en bagnole, celui qui ne me laisse pas la priorité en bagnole même si c’est lui qui l’avait ou, tout simplement, celui qui ne change pas de trottoir quand il me croise et ne baisse même pas les yeux.
Le froid, ça me rend méchant, méchant, méchant.
J’ai toujours dit que j’étais un gars du chaud. Moi, je veux du soleil. Je veux me promener à poil dans mon salon, quand bien même ça fait gueuler ma gamine qui trouve ça « trop dégoûtaaaaaant ». Je veux me mettre en short quand je sors. Être pieds nus. Être torse nu, aussi, parce que des fois, il fait trop chaud pour porter un t-shirt.
J’suis un gars du chaud et puis c’est tout.
Dernièrement, je suis servi, vous me direz. Il fait chaud. Il fait très chaud. Dès que je déplace ma vieille bedaine d’une pièce à l’autre, que je me lance dans des travaux épuisants – et par travaux épuisants, j’entends aussi me déplacer jusqu’au canapé pour allumer la télévision parce que c’est l’heure du match – je sue.
J’ai chaud, très chaud, je sue à grosses gouttes. Tenez, là, rien que d’écrire cet édito, je suis en nage. Et ne me parlez pas de ventilo, avoir du vent dans la tronche, ça m’énerve.
D’ailleurs, je me rends bien compte que je suis énervé, en ce moment. Parce que la chaleur, en fait, ça me rend de mauvaise humeur. Je deviens irritable. Je grogne. Je montre les dents. Je gueule, aussi, parfois.
La chaleur, ça me rend mauvais. Méchant, même. Quand j’ai trop chaud, j’s’rai prêt à baffer le premier gars qui me fait une réflexion déplaisante ou le premier type qui a un sale comportement. Et par sale comportement, j’entends celui qui… bah, en fait, celui m’adresse la parole, tout simplement.
Je sais pas si ça vous fait ça, vous, mais moi, j’ai l’impression que les gens, y font rien qu’à dire des trucs qui m’énervent. C’est sûr, il le font exprès. Alors ça me rend encore plus méchant.
Alors qu’à la base, j’suis pas méchant, moi. Mais le froid ou la chaleur… ajoutez les gens… C’est Jean-Paul, l’écrivain mort, pas le couturier vivant, qui disait que « l’enfer, c’est les autres ». Il avait raison, ce gros dégueulasse abject. L’enfer, c’est les autres.
En tout cas, voilà, le froid, le chaud, ça me rend méchant.
Entre les deux saisons, par contre, ça va.
Enfin, ça va… Je déteste les intersaisons parce qu’on ne sait jamais comment s’habiller. Vous vous couvrez juste ce qu’il faut et paf, dès que vous rentrez dans un commerce ou je ne sais quel bâtiment, vous avez trop chaud. Alors vous devez ouvrir le blouson. Ou l’enlever. Pour le remettre aussitôt. Et puis, vous ne mettez pas d’écharpe, mais ça vous fait froid au cou quand même parce qu’il y a du vent. Il fait froid, mais on transpire quand même parce qu’on a trop chaud. Et si on s’habille moins chaudement, on a froid, on chope un rhume ou, pire, une angine.
Je déteste les inter-saisons. Ça me rend de mauvaise humeur. Je deviens irritable. Je grogne. Je montre les dents. Je gueule, aussi, parfois.
Les inter-saisons, ça me rend mauvais. Méchant, même.
Méchant méchant méchant.
Non mais en fait, j’crois que je suis un type méchant.
Méchant méchant méchant.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
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