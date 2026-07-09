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Publié le Samedi 11 juillet 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Gog.com, les soldes du week-end
Petite semaineChaque semaine, Gog.com propose des jeux à prix cassés, en soldes, selon différentes catégories. Des jeux PC anciens, récents, bons, moins bons, cultes, moins cultes... il y a de tout, et parfois, à un prix vraiment imbattable.
Comme d'habitude, nous avons extrait quelques titres de jeux de la liste. Pour avoir la liste complète des jeux en soldes, cliquez sur les liens.
Nos préférences sont en gras.
Les jeux Stealth sont en soldes :
- Alien: Isolation Collection
- Chernobylite
- Commandos 2+3
- Dying Light: Definitive Edition
- Hitman: Absolution
- Prey: Digital Deluxe Edition
- Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration
- Shadow Gambit: The Cursed Crew Complete Edition
- Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
- Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Complete Edition
- The Evil Within 2
- THIEF: Definitive Edition
- Thief™ Gold
- This War of Mine: Complete Edition
- Tomb Raider GOTY
- Deus Ex™ GOTY Edition
- Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged
- CARRION
- Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition
- Easy Delivery Co.
- EVERSPACE™ 2
- DLC EVERSPACE™ 2 - Wrath of the Ancients
- Kerbal Space Program
- DLC Kerbal Space Program: Breaking Ground
- DLC Kerbal Space Program: Making History
- Legacy of Kain™ Soul Reaver 1&2 Remastered
- Look Outside
- Love n Life: Happy Student
- LoveR Kiss Endless Memories
- Pathologic 3
- Pillars of Eternity II: Deadfire - Obsidian Edition
- Pillars of Eternity: Definitive Edition
- Return to Monkey Island
- Slay the Princess — The Pristine Cut
- STAR WARS™: Bounty Hunter™
- Star Wars™: Episode I: Jedi Power Battles™
- The Drifter
- The House of Tesla: Definitive Edition
- The Long Dark
- DLC The Long Dark: Tales from the Far Territory
- The Thaumaturge
- Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft
- Tomb Raider IV-VI Remastered
- Age of Wonders 4: Premium Edition
- Battle Brothers
- BATTLETECH - Mercenary Collection
- Caves of Qud
- Colony Ship: A Post-Earth Role Playing Game
- Dark Envoy
- Disco Elysium - The Final Cut
- FRONT MISSION 3: Remake
- Heroes of Science and Fiction
- Master of Magic
- MENACE
- Old World
- Pathfinder: Wrath of the Righteous - Game of the Year Edition
- Shadow Empire
- Solasta: Crown of the Magister
- Songs of Conquest
- Tainted Grail: Conquest
- Terra Invicta
- Warhammer 40,000: Rogue Trader
- Warhammer 40,000: Rogue Trader Voidfarer Edition
- Xenonauts 2
- Goodbye Eternity
- Summer Memories Deluxe Edition
- Third Crisis
- HuniePop 2: Double Date
- Evenicle
- The Genesis Order
- House Party
- Heavy Hearts
- Lust Theory - Season 3
- Fetish Locator Week Three
- Rance 01 + 02
- Five Hearts Under One Roof
- Sengoku Rance
- DLC Being a DIK - Season 2
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