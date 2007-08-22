Steam : les soldes du week-end

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Publié le Samedi 11 juillet 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Un week-end intéressant

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Ark Survival Evolved
  • Against the Storm est gratuit
  • Gogh
  • Bendy and the ink machine
  • Digimon Story Time Stranger
  • Les jeux de tactique sont en soldes : 
    Manor Lords
    Total War Warhammer II
    Dakrest Dungeon
    Stronghold Crusader
    Civilization VII
    Total War Three Kingdoms
    Total War Rome II
    Total War Attila
    Wartales
  • Aethermancer Alchemical Awakening
  • Watch Dogs 2
  • Red Dead Redemtion II
  • Endless Legend II
  • GTA Episodes from Liberty City
  • Soviet Republic
  • Outer Wilds
  • Dune Spide Wars
  • Menace
  • GTA The Trilogy
  • Warhammer 40,000 Rogue Trader
  • Kingdom Come Deliverance II
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
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