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Publié le Samedi 11 juillet 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Un week-end intéressantSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Ark Survival Evolved
- Against the Storm est gratuit
- Gogh
- Bendy and the ink machine
- Digimon Story Time Stranger
- Les jeux de tactique sont en soldes :
Manor Lords
Total War Warhammer II
Dakrest Dungeon
Stronghold Crusader
Civilization VII
Total War Three Kingdoms
Total War Rome II
Total War Attila
Wartales
- Aethermancer Alchemical Awakening
- Watch Dogs 2
- Red Dead Redemtion II
- Endless Legend II
- GTA Episodes from Liberty City
- Soviet Republic
- Outer Wilds
- Dune Spide Wars
- Menace
- GTA The Trilogy
- Warhammer 40,000 Rogue Trader
- Kingdom Come Deliverance II
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