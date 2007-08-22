Dernières actus
Boba Cafe Simulator est en cours...
Essayez gratuitement SAROS avec ...
Digimon Story Time Stranger arri...
The Green Light sort bientôt su...
Publié le Lundi 13 juillet 2026 à 11:00:00 par Jérémie Shao
Bilan d'Assassin's Creed Black Flag Resynced
Un lancement pour le moins spectaculaireVantage Studios, filiale d'Ubisoft, dresse un premier bilan spectaculaire pour Assassin's Creed Black Flag Resynced suite à sa sortie le 9 juillet. Le titre a séduit deux millions de d'acheteurs dès son premier jour de commercialisation, une dynamique impressionnante qui promet de s'intensifier . En parallèle, le jeu s'est immédiatement hissé au sommet des diffusions sur Twitch et a établi un record historique pour la franchise Steam, enregistrant un pic à 99 451 joueurs simultanés dans les premiers 24 heures.
Cette version modernisée s'impose comme l'épisode le mieux noté de la saga depuis la sortie du jeu d'origine en 2013, affichant des scores de 85% sur Open Critic et 84% sur Metacritic. Les retours médiatiques soulignent la qualité du titre, à l'image d'IGN qui lui attribue la note de 9/10 en le qualifiant de plus grand et meilleur à tous les niveaux, tandis que les experts de Digital Foundry saluent l'un des remakes les plus efficaces jamais conçus. Les joueurs partagent cet enthousiasme, comme en témoignent les notes de 4,79/5 sur le PlayStation Store, 4,7/5 sur le Xbox Store et des avis globalement très positifs sur Steam.
Développé sous la direction d'Ubisoft Singapour, ce remake entièrement reconstruit tourne sur la dernière génération du moteur Anvil. Tour en restant fidèle au matériau d'origine, l'expérience se pare de graphismes spectaculaires et de mécaniques de gameplay modernisées, notamment à travers un système de combat axé sur les parades, des infiltrations plus fluides, des déplacements fluides en parkour et des batailles navales enrichies, le tout soutenu par de nouveaux segments narratifs.
L'aventure plonge les joueurs au cœur de l'Âge d'Or de la piraterie dans les Caraïbes. Ils y incarnent Edward Kenway, un capitaine rebelle entraîné dans la guerre secrète opposant les Assassins aux Templiers. En quête de richesse et de renommée, Edward croisera des figures historiques mythiques comme Barbe Noire, Anne Bonny et Calico Jack, au moment même où l'univers de la piraterie vacille.
Assassin's Creed Black Flag Resynced est accessible dès à présent sur Ubisoft+, PS5, Sbox Series X|S et PC via l'Ubisoft Store, Epic Games Store ainsi que Steam, où le titre bénéficie de la certification Steam Deck Verified.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
Articles préférés
- Casino free spins : les meilleurs bonus avec tours gratuits sans dépôt
- Meilleur bookmaker hors ARJEL : classement et guide complet 2026 (sans VPN)
- Meilleurs bonus de bienvenue casino en ligne : classement et guide complet en 2026
- GTA VI en précommande le 25 juin, mais à quel prix ?
- La saison 14 de Diablo IV arrive
- GTA VI : les prix qui font mal ?
- (TEST) Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Soulframe, un accès à l'essai du jeu
- Echoes of Aincrad, replonger dès maintenant dans Sword Art Online
- Bilan d'Assassin's Creed Black Flag Resynced
- Boba Cafe Simulator est en cours de préparation pour le 24 juillet
- Essayez gratuitement SAROS avec PS Plus
- Digimon Story Time Stranger arrive sur Switch et Switch 2
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD