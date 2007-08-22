- Bilan d'Assassin's Creed Black Flag Resynced

Publié le Lundi 13 juillet 2026 à 11:00:00 par Jérémie Shao

Un lancement pour le moins spectaculaire

Vantage Studios, filiale d'Ubisoft, dresse un premier bilan spectaculaire pour Assassin's Creed Black Flag Resynced suite à sa sortie le 9 juillet. Le titre a séduit deux millions de d'acheteurs dès son premier jour de commercialisation, une dynamique impressionnante qui promet de s'intensifier . En parallèle, le jeu s'est immédiatement hissé au sommet des diffusions sur Twitch et a établi un record historique pour la franchise Steam, enregistrant un pic à 99 451 joueurs simultanés dans les premiers 24 heures.Cette version modernisée s'impose comme l'épisode le mieux noté de la saga depuis la sortie du jeu d'origine en 2013, affichant des scores de 85% sur Open Critic et 84% sur Metacritic. Les retours médiatiques soulignent la qualité du titre, à l'image d'IGN qui lui attribue la note de 9/10 en le qualifiant de plus grand et meilleur à tous les niveaux, tandis que les experts de Digital Foundry saluent l'un des remakes les plus efficaces jamais conçus. Les joueurs partagent cet enthousiasme, comme en témoignent les notes de 4,79/5 sur le PlayStation Store, 4,7/5 sur le Xbox Store et des avis globalement très positifs sur Steam.Développé sous la direction d'Ubisoft Singapour, ce remake entièrement reconstruit tourne sur la dernière génération du moteur Anvil. Tour en restant fidèle au matériau d'origine, l'expérience se pare de graphismes spectaculaires et de mécaniques de gameplay modernisées, notamment à travers un système de combat axé sur les parades, des infiltrations plus fluides, des déplacements fluides en parkour et des batailles navales enrichies, le tout soutenu par de nouveaux segments narratifs.L'aventure plonge les joueurs au cœur de l'Âge d'Or de la piraterie dans les Caraïbes. Ils y incarnent Edward Kenway, un capitaine rebelle entraîné dans la guerre secrète opposant les Assassins aux Templiers. En quête de richesse et de renommée, Edward croisera des figures historiques mythiques comme Barbe Noire, Anne Bonny et Calico Jack, au moment même où l'univers de la piraterie vacille.Assassin's Creed Black Flag Resynced est accessible dès à présent sur Ubisoft+, PS5, Sbox Series X|S et PC via l'Ubisoft Store, Epic Games Store ainsi que Steam, où le titre bénéficie de la certification Steam Deck Verified.