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Publié le Lundi 13 juillet 2026 à 09:45:00 par Johanna Goncalves

 

Educational Family Games disponible dès maintenant

Comment faire aimer l’école aux enfants

Développé et édité par Crazysoft Limited, Educational Family Games est un jeu éducatif en équipe.
 
Il est actuellement disponible sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PS4 et PS5. Sa sortie sur Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, est encore attendue.
 
Dans ce jeu, au travers de 80 mini-jeux stimulants et 5 plateaux interactifs, vous pourrez simplifier l’apprentissage des maths, de la géographie, des sciences, de la logique, de l’anatomie et bien plus, tout en vous amusant ! Jouable de 1 à 4 joueurs, Educational Family Games est traduit et doublé dans 19 langues pour aider le plus d’enfants possible.
 
N’hésitez pas à regarder la bande-annonce avec nous !
 

 

 
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