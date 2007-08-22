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Publié le Lundi 13 juillet 2026 à 09:30:00 par Johanna Goncalves

 

Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Le retour des pirates

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.

Voici le top :
  1. Assassin’s Creed Black Flag Resynced
  2. Palworld
  3. Steam Machine
  4. Counter-Strike 2
  5. MECCHA CHAMELEON
  6. Warframe
  7. Granblue Fantasy: Relink
  8. Steam Deck
  9. Cat Mail Co.
  10. Echoes of Aincrad
  11. Call of Duty: Black Ops II
  12. Apex Legends
  13. Dead by Daylight
  14. EA SPORTS FC 26
  15. Planet Zoo
  16. Grandblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (Standard Edition)
  17. ARK: Survival Ascended
  18. Euro Truck Simulator 2
  19. Subnautica 2
  20. Forza Horizon 6
 

 

 
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