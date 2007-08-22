Echoes of Aincrad, replonger dès maintenant dans Sword Art Online

Dernières actus

Bilan d'Assassin's Creed Black F...

Boba Cafe Simulator est en cours...

Essayez gratuitement SAROS avec ...

Digimon Story Time Stranger arri...

The Green Light sort bientôt su...

 

Publié le Lundi 13 juillet 2026 à 11:15:00 par Johanna Goncalves

 

Echoes of Aincrad, replonger dès maintenant dans Sword Art Online

Le jeu qui parle d’un jeu

Développé par Game Studio Inc. et édité par Bandai Namco Entertainment Inc., Echoes of Aincrad est un jeu de rôle situé dans l’univers de Sword Art Online.
 
Tout comme le héros de l’univers, vous arrivez dans l’Aincrad, le monde en réalité virtuel du MMORPG, Sword Art Online. Au bout de quelque temps de jeu, vous vous rendez compte que vous êtes coincé. Et vous n’êtes pas seul : plus personne n’a accès à l’option de déconnexion. Vous devrez gravir les paliers, terminer les missions, affronter les monstres dans des combats épiques pour compléter les donjons, et bien plus encore ! Mais attention, si vous mourez dans le jeu, vous mourez aussi dans la vraie vie !
Vous pourrez aussi personnaliser votre avatar, choisir la principale compétence que vous souhaitez maîtriser et gérer vos attributs afin de développer votre style de combat. Vous aurez la possibilité de vous fier à vos partenaires, rencontrés au cours de l’aventure pour vous soutenir lors des batailles et garantir votre survie. Enfin tout comme dans un RPG classique, vous devrez apprendre les timings, les manières de parer, d’esquiver, d’attaquer, etc…
Mais réussirez-vous à atteindre le dernier étage et à vaincre le boss final ? 
 
Echoes of Aincrad est disponible dès maintenant sur PC via Steam, PS5 et Xbox series. 
 
On regarde ensemble ce que ça donne ?
 

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

Articles préférés

- Casino free spins : les meilleurs bonus avec tours gratuits sans dépôt

- Meilleur bookmaker hors ARJEL : classement et guide complet 2026 (sans VPN)

- Meilleurs bonus de bienvenue casino en ligne : classement et guide complet en 2026

- GTA VI en précommande le 25 juin, mais à quel prix ?

- La saison 14 de Diablo IV arrive

- GTA VI : les prix qui font mal ?

- (TEST) Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox Series)

Dernières Vidéos

- Soulframe, un accès à l'essai du jeu

- Echoes of Aincrad, replonger dès maintenant dans Sword Art Online

- Bilan d'Assassin's Creed Black Flag Resynced

- Boba Cafe Simulator est en cours de préparation pour le 24 juillet

- Essayez gratuitement SAROS avec PS Plus

- Digimon Story Time Stranger arrive sur Switch et Switch 2

- The Green Light sort bientôt sur console

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

56556-echoes-of-aincrad-sword-art-online-aventure-sortie