- Echoes of Aincrad, replonger dès maintenant dans Sword Art Online

Publié le Lundi 13 juillet 2026 à 11:15:00 par Johanna Goncalves

Le jeu qui parle d’un jeu

Tout comme le héros de l’univers, vous arrivez dans l’Aincrad, le monde en réalité virtuel du MMORPG, Sword Art Online. Au bout de quelque temps de jeu, vous vous rendez compte que vous êtes coincé. Et vous n’êtes pas seul : plus personne n’a accès à l’option de déconnexion. Vous devrez gravir les paliers, terminer les missions, affronter les monstres dans des combats épiques pour compléter les donjons, et bien plus encore ! Mais attention, si vous mourez dans le jeu, vous mourez aussi dans la vraie vie !

Vous pourrez aussi personnaliser votre avatar, choisir la principale compétence que vous souhaitez maîtriser et gérer vos attributs afin de développer votre style de combat. Vous aurez la possibilité de vous fier à vos partenaires, rencontrés au cours de l’aventure pour vous soutenir lors des batailles et garantir votre survie. Enfin tout comme dans un RPG classique, vous devrez apprendre les timings, les manières de parer, d’esquiver, d’attaquer, etc…

Mais réussirez-vous à atteindre le dernier étage et à vaincre le boss final ?

Echoes of Aincrad est disponible dès maintenant sur PC via Steam, PS5 et Xbox series.

On regarde ensemble ce que ça donne ?



Développé par Game Studio Inc. et édité par Bandai Namco Entertainment Inc., Echoes of Aincrad est un jeu de rôle situé dans l’univers de Sword Art Online.