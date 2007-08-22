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Publié le Lundi 13 juillet 2026 à 11:15:00 par Johanna Goncalves
Echoes of Aincrad, replonger dès maintenant dans Sword Art Online
Le jeu qui parle d’un jeuDéveloppé par Game Studio Inc. et édité par Bandai Namco Entertainment Inc., Echoes of Aincrad est un jeu de rôle situé dans l’univers de Sword Art Online.
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