- Boba Cafe Simulator est en cours de préparation pour le 24 juillet

Publié le Lundi 13 juillet 2026 à 10:45:00 par Johanna Goncalves

Business is business

Dans ce jeu, vous devenez le propriétaire d’un café. Apprenez à gérer votre établissement : commandez les produits, fabriquez de bout en bout les boissons, gérez l’affluence et servez les clients, etc… Vous devrez aussi créer le menu et fixer les prix de vos articles ; en fonction de vos choix, vous entraînerez différentes conséquences : s’ils sont bas, vous aurez beaucoup de clients, mais s’ils sont hauts, vous ferez plus de marge. Vous pourrez aussi personnaliser votre expérience en choisissant le nom de votre établissement, en le décorant, en concoctant des boissons de saison, etc. En tout, le jeu regroupe plus de 100 recettes à débloquer ! Vous devrez aussi prendre des décisions : embaucher ou non des employés, choisir l’application avec laquelle collaborer pour livrer vos produits, déterminer comment seront répartis les revenus, et bien plus. Apprenez à équilibrer travail et vie personnelle : créer des relations avec vos voisins ou vos salariés, réaliser des sorties, envoyez balader les clients les moins supportables, etc…

Et la nuit, vous pourrez accéder à des commerces spéciaux afin de débloquer des items rares et servir des clients des plus mystérieux…

Saurez-vous mener votre établissement à la gloire et à la richesse, sans perdre quelques amitiés au passage ?

Boba Cafe Simulator sera disponible sur Steam à partir du 24 juillet. Jusqu’au 31 juillet, vous pourrez l’obtenir à prix réduit, à -35 %. En attendant, n’hésitez pas à l’ajouter à votre liste de souhaits !

On regarde ensemble son trailer de lancement ?



Développé par Caikemi et édité par Caikemi et Erabit, Boba Cafe Simulator est, comme son nom l’indique, un jeu de gestion de café en coopération.