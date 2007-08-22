Boba Cafe Simulator est en cours de préparation pour le 24 juillet

Dernières actus

Essayez gratuitement SAROS avec ...

Digimon Story Time Stranger arri...

The Green Light sort bientôt su...

Educational Family Games disponi...

Top des ventes de jeux vidéo su...

 

Publié le Lundi 13 juillet 2026 à 10:45:00 par Johanna Goncalves

 

Boba Cafe Simulator est en cours de préparation pour le 24 juillet

Business is business

Développé par Caikemi et édité par Caikemi et Erabit, Boba Cafe Simulator est, comme son nom l’indique, un jeu de gestion de café en coopération.
 
Dans ce jeu, vous devenez le propriétaire d’un café. Apprenez à gérer votre établissement : commandez les produits, fabriquez de bout en bout les boissons, gérez l’affluence et servez les clients, etc… Vous devrez aussi créer le menu et fixer les prix de vos articles ; en fonction de vos choix, vous entraînerez différentes conséquences : s’ils sont bas, vous aurez beaucoup de clients, mais s’ils sont hauts, vous ferez plus de marge. Vous pourrez aussi personnaliser votre expérience en choisissant le nom de votre établissement, en le décorant, en concoctant des boissons de saison, etc. En tout, le jeu regroupe plus de 100 recettes à débloquer ! Vous devrez aussi prendre des décisions : embaucher ou non des employés, choisir l’application avec laquelle collaborer pour livrer vos produits, déterminer comment seront répartis les revenus, et bien plus. Apprenez à équilibrer travail et vie personnelle : créer des relations avec vos voisins ou vos salariés, réaliser des sorties, envoyez balader les clients les moins supportables, etc…
Et la nuit, vous pourrez accéder à des commerces spéciaux afin de débloquer des items rares et servir des clients des plus mystérieux…
Saurez-vous mener votre établissement à la gloire et à la richesse, sans perdre quelques amitiés au passage ?
 
Boba Cafe Simulator sera disponible sur Steam à partir du 24 juillet. Jusqu’au 31 juillet, vous pourrez l’obtenir à prix réduit, à -35 %. En attendant, n’hésitez pas à l’ajouter à votre liste de souhaits !
 
On regarde ensemble son trailer de lancement ?
 

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

Articles préférés

- Casino free spins : les meilleurs bonus avec tours gratuits sans dépôt

- Meilleur bookmaker hors ARJEL : classement et guide complet 2026 (sans VPN)

- Meilleurs bonus de bienvenue casino en ligne : classement et guide complet en 2026

- GTA VI en précommande le 25 juin, mais à quel prix ?

- La saison 14 de Diablo IV arrive

- GTA VI : les prix qui font mal ?

- (TEST) Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox Series)

Dernières Vidéos

- Soulframe, un accès à l'essai du jeu

- Echoes of Aincrad, replonger dès maintenant dans Sword Art Online

- Bilan d'Assassin's Creed Black Flag Resynced

- Boba Cafe Simulator est en cours de préparation pour le 24 juillet

- Essayez gratuitement SAROS avec PS Plus

- Digimon Story Time Stranger arrive sur Switch et Switch 2

- The Green Light sort bientôt sur console

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

56553-boba-cafe-simulator-gestion-business