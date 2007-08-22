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Publié le Mercredi 15 juillet 2026 à 10:30:00 par Jérémie Shao
Agent 64: Spies never die, l'espionnage de l'ère 64-bits
Du rétro un peu nostalgiqueLe studio solo Replicant D6 s'apprête à faire renaître l'âge d'or des jeux de tir de la console Nintendo 64. Pistolet silencieux au poing, le jeu d'action à la première personne Agent 64: Spies Never Die fera son entrée sur PC via Steam le mardi 11 août 2026. Si les joueurs sur consoles auront également l'opportunité de briller sous les projecteurs ultérieurement, la date exacte de cette sortie reste pour le moment classée secrète.
Incarnez John Walter, un agent secret qui déjoue les complots mondiaux sans jamais froisser son smoking. Votre objectif est de stopper les plans machiavéliques de votre pire ennemi, Dominic Pulp. Pour cela, vous devrez vous frayer un chemin à travers une campagne scénarisée de 14 missions, jouable en solo ou en coopération.
Cette aventure d'espionnage vous plonge dans des fusillades mémorables face à des gardes armés. Vous devrez libérer des otages, dérober des plans confidentiels et parfois revêtir des déguisements pour tromper la vigilance des tueurs à gages. La liberté est totale puisque vous pouvez remplir les objectifs de chaque mission dans l'ordre de votre choix. De plus, chaque palier de difficulté surmonté vous permettra de débloquer de nouvelles cartes ainsi que des apparences inédites.
Le système de combat demande des réflexes d'acier pour éliminer les vagues d'ennemis au jugé ou pour viser précisément les cibles éloignées. Pour survivre, il vous faudra débusquer des gilets pare-balles et exploiter un arsenal varié allant des mitrailleuses et mines télécommandées classiques jusqu'aux fusils à plasma futuristes, sans oublier le fameux coup de karaté au corps à corps.
On vous laisse découvrir le trailer :
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